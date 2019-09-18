Обезумевший от ревности москвич убил любовника подруги у нее на глазах

//Происшествия 13+

18 сентября 2019, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Стало известно, об убийстве, которое произошло на почве ревности в одной из московских квартир. По факту происшествия возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины.

Инцидент произошёл 14 сентября.

Согласно источнику, мужчина стал замечать, что у него испортились отношения с возлюбленной и она стала редко ночевать дома, прикрываясь заботой об отчиме. Тогда гражданский супруг решил организовать романтический ужин в качестве сюрприза, но в квартиру пришли его сожительница с любовником. В порыве гнева мужчина нанёс жертве ножом смертельные удары в шею и сердце, передаёт РЕН ТВ.

Пара покинула дом и хотела спрятать тело любовника, но позже сама явилась в полицию в повинной.

Известно, что мужчина до этого подозревал девушку в измене, имея на руках распечатку её звонков и смс.