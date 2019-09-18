В Красноярске физрук отчитал публично первоклассника и дал сверстникам его избить

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18 сентября 2019, 15:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В красноярской школе учитель физкультуры во время урока отчитал первоклассника за плохое поведение, а потом ударил его по голове. Родители сообщили об инциденте в полицию.

Согласно источнику, после действий учителя ребёнок подвергся нападению сверстников, однако он на стал обращать на это внимание и как-то вмешиваться. Учитель объяснил свой поступок тем, что первоклассник его не слушался и не давал спокойно вести урок. По его словам, ребёнок не соблюдал технику безопасности во время занятия, пишет Lenta.ru.

Известно, что физрука уже отстранили от работы. Сейчас проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего.