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В Нижнем Новгороде врачи успешно удалили трехлетней девочке опухоль размером с кулак

18 сентября 2019, 15:27 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Хирурги нижегородской детской областной клинической больницы удалили трёхлетней девочке нейрогенную опухоль размером с кулак. Отмечается, что новообразование оказывало токсическое действие на центр головного мозга, вызывая паралич дыхания.

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Согласно источнику, девочку Аню осматривали онкологи и провели МРТ головного мозга. Врачи выявили изменение белого вещества, а также опухоль забрюшинного пространства большого размера. Ребёнка срочно госпитализировали, пишет НИА "Нижний Новгород".

Специалисты отметили, что сложность удаления опухоли заключалась в её расположении на брюшной части аорты. Операция продлилась 2,5 часа.

"Синдром дыхательных расстройств при нейрогенных опухолях - случай очень редкий и в литературе ранее не описанный. Но самое главное - опухоль оказалась доброкачественной", - пояснили в больнице.

По словам врачей, полгода назад девочка не могла дышать и разговаривать. У неё были частые отдышки и головные боли, зато сейчас пациента чувствует себя прекрасно и готовится к выписке.

БА

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