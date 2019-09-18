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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Жительница Омска случайно выстрелила себе в голову при попытке сделать селфи

18 сентября 2019, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Жительница Омска случайно выстрелила себе в голову из травматического пистолета во время попытки сделать эффектное селфи. 36-летняя женщина после случившегося была доставлена в медучреждение.

Как сообщается сегодня на сайте регионального УМВД, инцидент произошел в одном из домов по улице Бородина. Женщина, пока ее сожитель ушел в другую комнату, взяла принадлежавший ему травматический пистолет и попыталась сделать фотографию с оружием, направив его дуло в сторону своей головы. Вместо экрана телефона она случайно нажала на спусковой крючок.

Жительница Омска получила травмы головы, которые не являются очень серьезными. В настоящий момент жизни пострадавшей ничто не угрожает.

ЕТ

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