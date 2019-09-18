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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

На Алтае подростки убили двух мужчин

18 сентября 2019, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт МВД РФ
фото: сайт МВД РФ

Следственный комитет сообщил об убийстве двух мужчин 37 и 52 лет в селе Солонешское на Алтае. Отмечается, что в преступлении подозреваются два подростка 15 и 16 лет.

По предварительным данным, воспитанники лицея решили, что мужчины похитили у них запчасти. Тогда молодые люди решили разобраться в причине кражи и отправились в частный дом, где проживали жертвы. В ходе конфликта подростки и мужчины затеяли драку, в которой лицеисты "одержали победу", передаёт РЕН ТВ.

В ведомстве уточняется, что мужчины скончались на месте от полученных травм, одному из них свернули шею.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство". Решается вопрос об аресте подростков.

БА

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