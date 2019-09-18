На Алтае подростки убили двух мужчин

//Происшествия 13+

18 сентября 2019, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт МВД РФ

Следственный комитет сообщил об убийстве двух мужчин 37 и 52 лет в селе Солонешское на Алтае. Отмечается, что в преступлении подозреваются два подростка 15 и 16 лет.

По предварительным данным, воспитанники лицея решили, что мужчины похитили у них запчасти. Тогда молодые люди решили разобраться в причине кражи и отправились в частный дом, где проживали жертвы. В ходе конфликта подростки и мужчины затеяли драку, в которой лицеисты "одержали победу", передаёт РЕН ТВ.

В ведомстве уточняется, что мужчины скончались на месте от полученных травм, одному из них свернули шею.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство". Решается вопрос об аресте подростков.