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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Дворник нашел тело новорожденной девочки возле мусорного бака в Хакасии

18 сентября 2019, 12:23 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com
В Хакасии дворник обнаружил тело новорожденного ребенка, лежавшее рядом с мусорным баком. Соответствующую информацию днем в среду, 18 сентября, предоставили сотрудники Следственного комитета РФ.
 
Тело девочки было найдено 27 августа текущего года. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ "Убийство матерью новорожденного ребенка". К настоящему моменту удалось установить личность матери – это 18-летняя жительница Абакана.
 
Молодая женщина призналась, что 26 августа она самостоятельно родила ребенка. По ее словам, младенец не подавал признаков жизни. Мать завернула девочку в полотенце, положила в пакет, а затем вынесла его к баку, передает РИА "Новости".
ЕТ

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