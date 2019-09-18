Женщина с ребенком в Новосибирске упали в яму с кипятком и получили сильные ожоги

В Новосибирске женщина и ребенок упали в яму с кипятком, которая образовалась на пешеходном тротуаре. Согласно последней информации осведомленных источников, они оба получили сильные ожоги.

Женщина и ребенок были экстренно госпитализированы в областную больницу. В пресс-службе регионального Министерства здравоохранения подчеркивается, что ребенок в настоящий момент находится в реанимации под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Выясняется, по какой причине возникла яма, передает в среду, 18 сентября, ТАСС.