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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Женщина с ребенком в Новосибирске упали в яму с кипятком и получили сильные ожоги

18 сентября 2019, 11:26 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Новосибирске женщина и ребенок упали в яму с кипятком, которая образовалась на пешеходном тротуаре. Согласно последней информации осведомленных источников, они оба получили сильные ожоги.

Женщина и ребенок были экстренно госпитализированы в областную больницу. В пресс-службе регионального Министерства здравоохранения подчеркивается, что ребенок в настоящий момент находится в реанимации под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Выясняется, по какой причине возникла яма, передает в среду, 18 сентября, ТАСС.

ЕТ

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