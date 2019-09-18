Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Москве задержали мужчину, кинувшего в полицейских гранату

18 сентября 2019, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

На юго-востоке Москвы задержала мужчину, который бросил в полицейского пиротехническое изделие. Отмечается, что правонарушителю грозит лишение свободы до пяти лет.

Инцидент произошел утром на улице Паперника в понедельник, 16 сентября. 29-летний мужчина обратился к стражам порядка с просьбой вызвать машину "скорой помощи", а после начал вести себя неадекватно и бросил в них страйкбольную гранату. 

" ... обратился 29-летний приезжий. Сотрудники отбросили изделие в сторону от места возможного появления людей. При срабатывании пиротехники никто не пострадал", - отметили в пресс-службе МВД РИА Новости.

Потом житель Бурятии кинул вторую, но та упала в ноги сотрудника правоохранительных органов. 

Мужчина находится в отделении полиции для дальнейшего разбирательства.

БА

//картина дня

В мире

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в ходе позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной штабом военной операции Киева в регионе.

В случае возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины воевавших против Киева ополченцев ждет массовое уничтожение. Соответствующий прогноз на страницах интернет-СМИ озвучил луганский публицист Тихон Гончаров.

В случае возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины воевавших против Киева ополченцев ждет массовое уничтожение…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском…

//новости ан

По предварительным итогам муниципальных выборов в Санкт-Петербурге «Справедливая Россия» получила 107 мандатов. Ещё около 35 мандатов партия лишилась в результате…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев устроил для своего сына свадьбу, которая потянула на годовой бюджет региона. Видео и фото с грандиозного торжества срочно…

//новости ан