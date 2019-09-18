В Москве задержали мужчину, кинувшего в полицейских гранату

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18 сентября 2019, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

На юго-востоке Москвы задержала мужчину, который бросил в полицейского пиротехническое изделие. Отмечается, что правонарушителю грозит лишение свободы до пяти лет.

Инцидент произошел утром на улице Паперника в понедельник, 16 сентября. 29-летний мужчина обратился к стражам порядка с просьбой вызвать машину "скорой помощи", а после начал вести себя неадекватно и бросил в них страйкбольную гранату.

" ... обратился 29-летний приезжий. Сотрудники отбросили изделие в сторону от места возможного появления людей. При срабатывании пиротехники никто не пострадал", - отметили в пресс-службе МВД РИА Новости.

Потом житель Бурятии кинул вторую, но та упала в ноги сотрудника правоохранительных органов.

Мужчина находится в отделении полиции для дальнейшего разбирательства.