Utair отбился от штрафа за продажу 13 билетов матери детей-инвалидов из Хабаровского края

//Происшествия 13+

18 сентября 2019, 11:21 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Штраф в 100 тысяч рублей, наложенный на авиакомпанию Utair, был отменен решением суда. Компания-перевозчик была оштрафована за то, что ее сотрудники заставили мать двух детей-инвалидов из Хабаровска приобрести 13 билетов для их транспортировки после операции.

Для пересадки на хабаровский рейс жительница краевой столицы хотела попасть на рейс Курган-Москва. С женщиной были два ее ребенка, перенесших операции и передвигающихся в инвалидных креслах. Но вместо приобретения трех билетов хабаровчанке пришлось покупать 13 – по требованию сотрудников Utair. Пассажирке пришлось переплатить 60 тысяч рублей.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Эпизод обсуждался в СМИ и соцсетях. Уральская транспортная прокуратура добилась штрафа в 100 тысяч рублей. Но решение было оспорено ответчиком в Арбитражном суде ХМАО – Югры.

- Признать постановление управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре о привлечении публичного акционерного общества "Ютэйр" к административной ответственности по части 1 статьи 14.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях незаконным и отменить, - сказано в новом решении суда.

Представители «Юрэйр» заявили, что нарушений в действиях компании не было.