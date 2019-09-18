Двое боевиков уничтожены в Кабардино-Балкарии

Утром в среду, 18 сентября, в Кабардино-Балкарии были уничтожены двое боевиков. Ранее сегодня в СМИ появилась информация о том, что в городе Чегем был объявлен режим контртеррористической операции.

В информационном центре Национального террористического комитета (НАК) подчеркнули, что боевики планировали совершить теракт, передает ТАСС.

К настоящему моменту личности преступников предварительно установлены. Боевики были найдены в одном из частных домов в Чегеме. Бандитам предложили сложить оружие и сдаться властям, однако они открыли огонь по правоохранителям, вследствие чего были нейтрализованы.