Аграрии Хабаровского края остались без 50 млн руб из-за непогоды

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18 сентября 2019, 10:41 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Вяземском районе Хабаровского края половина урожая зерновых культур погибла из-за сильных дождей. Специалисты оценивают ущерб в 50 миллионов рублей.

Предприятия и фермы намеревались собрать урожай с 3311 гектаров, но на сегодняшний день 210 гектаров пшеницы, 662 гектара ячменя и 757 гектаров овса потеряно из-за ливней. Районная комиссия составила акты о гибели сельхозкультур на общей площади в 1642 Га.

Отмечается, чт не все кредитные организации идут на встречу фермерам, которые взяли займы. Например, один из пострадавших фермеров получил кредит на покупку комбайна в размере 4,5 миллионов рублей, но из-за потерянного урожая ему нечем расплатиться с банком. В настоящее время документы по оценке ущерба проходят экспертизу в краевом минсельхозе.

Многим КФХ Вяземского района не с чем выходить в поле в следующем году. Более того, если они не получат компенсацию, они будут вынуждены прекратить свою деятельность.