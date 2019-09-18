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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

Машина с подростком за рулем попала в ДТП в Нижневартовске

18 сентября 2019, 09:21 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com
В Нижневартовске автомобиль под управлением 16-летнего подростка попал в аварию. Согласно последней информации источников, в результате случившегося погиб один человек, а еще двое пострадали.
 
Региональное управление ГИБДД уточняет, что ДТП случилось вечером в минувший вторник на улице Заводская. На дороге произошло столкновение машины "ВАЗ 21140", за рулем которой находился несовершеннолетний, и "Газели", передает РИА "Новости".
 
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ЕТ

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