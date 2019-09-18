Машина с подростком за рулем попала в ДТП в Нижневартовске

В Нижневартовске автомобиль под управлением 16-летнего подростка попал в аварию. Согласно последней информации источников, в результате случившегося погиб один человек, а еще двое пострадали.

Региональное управление ГИБДД уточняет, что ДТП случилось вечером в минувший вторник на улице Заводская. На дороге произошло столкновение машины "ВАЗ 21140", за рулем которой находился несовершеннолетний, и "Газели", передает РИА "Новости"

Пассажир отечественного автомобиля 2001 года рождения скончался от полученных травм. Водитель и еще один пассажир этой машины получили травмы. Проводится проверка.