Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

В городе Чегем в Кабардино-Балкарии введен режим КТО

18 сентября 2019, 08:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Serge Uzakov/Russian Look
фото: Serge Uzakov/Russian Look

Утром в среду, 18 сентября, стало известно, что в Кабардино-Балкарии был введен режим контртеррористической операции. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили сотрудники ФСБ РФ.

Режим КТО был объявлен с пяти часов утра по местному времени на территории города Чегем, передает информационный портал ФБА "Экономика сегодня".

Согласно предварительным данным осведомленных источников, в городе могут скрывать члены религиозно-экстремистской группировки. Предполагается, что они в настоящий момент укрываются в одном из частных домов, сообщает ТАСС.

ЕТ

//картина дня

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об имеющейся "формуле Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. Глава МИД Украины "расшифровал"…

Общество

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко во вторник заявил, что для россиян будет более актуальным сокращение рабочих часов, а не дней.

Утром в среду, 18 сентября, стало известно, что в Кабардино-Балкарии был введен режим контртеррористической операции. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили сотрудники ФСБ РФ.

Утром в среду, 18 сентября, стало известно, что в Кабардино-Балкарии был введен режим контртеррористической операции…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан