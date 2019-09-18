В городе Чегем в Кабардино-Балкарии введен режим КТО

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18 сентября 2019, 08:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Serge Uzakov/Russian Look

Утром в среду, 18 сентября, стало известно, что в Кабардино-Балкарии был введен режим контртеррористической операции. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили сотрудники ФСБ РФ.

Режим КТО был объявлен с пяти часов утра по местному времени на территории города Чегем, передает информационный портал ФБА "Экономика сегодня".

Согласно предварительным данным осведомленных источников, в городе могут скрывать члены религиозно-экстремистской группировки. Предполагается, что они в настоящий момент укрываются в одном из частных домов, сообщает ТАСС.