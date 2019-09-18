В Хакасии задержан мужчина, напавший на девочку в детсаду

В Хакасии задержали подозреваемого в покушении на убийство ребенка в одном из детских садов Черногорска. В пресс-службе регионального главка МВД напомнили, что данный инцидент случился в мае.

Мужчина привел семилетнюю девочку на веранду детсада и начал ее душить. Нападавшего, к счастью, спугнули. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 пункту "в" части 2 статьи 105 УК "Покушение на убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".