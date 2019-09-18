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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Хакасии задержан мужчина, напавший на девочку в детсаду

18 сентября 2019, 07:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com
В Хакасии задержали подозреваемого в покушении на убийство ребенка в одном из детских садов Черногорска. В пресс-службе регионального главка МВД напомнили, что данный инцидент случился в мае.
 
Мужчина привел семилетнюю девочку на веранду детсада и начал ее душить. Нападавшего, к счастью, спугнули. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 пункту "в" части 2 статьи 105 УК "Покушение на убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".
Как сообщает РИА "Новости", подозреваемым является житель Черногорска 1981 года рождения. Его мотивы устанавливаются.
ЕТ

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