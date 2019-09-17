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В Таганроге во время урока физики на школьников рухнул потолок

17 сентября 2019, 22:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Ростовской области в одной из школ Таганрога на учеников во время урока рухнула часть потолочной отделки. Отмечается, что инцидент произошёл в кабинете физики.

В городской администрации рассказали, что школа была построена еще до войны, однако в прошлом году был сделан капитальный ремонт. При этом учебные кабинеты ремонтные работы не затронули, передаёт «Московский комсомолец».

Отмечается, что при обрушении части потолочного покрытия никто не пострадал. После инцидента в кабинете сняли часть потолка, а затем помещение закрыли. В школе пообещали провести осмотр потолков во всех кабинетах.

АБ

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