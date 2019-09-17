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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Из дворца Черчилля украли золотой унитаз

17 сентября 2019, 17:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Полицейские Англии разыскивают золотой унитаз, похищенный из Бленхеймского дворца, где родился Уинстон Черчилль.

Как пишет сайт Политэксперт, стоимость похищенного объекта – более 80 миллионов рублей. Золотой унитаз изготовил итальянский художник Маурицио Каттелан.

Украденный предмет был частью художественной инсталляции, однако им можно было воспользоваться по прямому назначению. Так как похищенный унитаз был подключен к системе канализации и водопроводу, его кража привела к затоплению помещения. По предварительным данным, злоумышленников было несколько. Сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в ограблении 66-летнего мужчину.

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