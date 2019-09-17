Турист напал на гондольера из-за неудавшегося селфи

//Происшествия 13+

17 сентября 2019, 17:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay

Турист напал на гондольера в Венеции за то, что тот не разрешил ему сделать фотографию в лодке.

Как пишет сайт Политэксперт, несколько туристов из Южной Америки хотели сфотографироваться в гондоле в центре Венеции. Лодочник не разрешил им этого сделать и попросил уйти. Поэтому один из туристов развязал драку и ударил венецианца.

Отмечается, что шумные путешественники часто провоцируют местных жителей, в частности, гондольеров. Часто они опрокидывают лодки, вставая на их борта.



