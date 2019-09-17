Цымбалюк-Романовская резко высказалась о воссоединении Джигарханяна с экс-супругой

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17 сентября 2019, 14:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Виталина Цымбалюк-Романовская резко высказалась о воссоединении актера и режиссера Армена Джигарханяна с его бывшей супругой Татьяной Власовой, на которой он был женат в течение пятнадцати лет.

Пианистка, которая стала женой Армена Борисовича после Татьяны, убеждена, что бывшая супруга простила актера исключительно ради собственной финансовой выгоды, сообщает "КП". Виталина считает, что женщине ничто не мешало раньше вернуться к Джигарханяну и начать заботиться о нем.

Цымбалюк-Романовская также задалась вопросом, как Власова будет ухаживать за 83-летним Арменом Борисовичем, если сама находится в "преклонном возрасте."