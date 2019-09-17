Дорожно-транспортное происшествие случилось неподалеку от дома номер 111 на проспекте Вернадского, передает сегодня днем РИА "Новости"

Отмечается, что в результате аварии пострадали три человека, один из которых сейчас находится в тяжелом состоянии. На месте случившегося в настоящий момент работают специалисты, которые устанавливают все обстоятельства и причины инцидента.