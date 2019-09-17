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//Происшествия 13+

В Москве машина "скорой помощи" столкнулась с автобусом и легковушкой

17 сентября 2019, 13:57 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
На проспекте Вернадского на западе Москвы машина "скорой помощи" столкнулась с автобусом и легковым автомобилем. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщил представитель экстренных служб столицы.
 
Дорожно-транспортное происшествие случилось неподалеку от дома номер 111 на проспекте Вернадского, передает сегодня днем РИА "Новости".
 
Отмечается, что в результате аварии пострадали три человека, один из которых сейчас находится в тяжелом состоянии. На месте случившегося в настоящий момент работают специалисты, которые устанавливают все обстоятельства и причины инцидента.
ЕТ

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