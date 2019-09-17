В Санкт-Петербурге студент напал на сокурсника

Студент судостроительного колледжа напал с ножом на своего шестнадцатилетнего сокурсника в Санкт-Петербурге. Пострадавший молодой человек был экстренно госпитализирован, а нападавший – задержан.

В пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области уточнили, что происшествие случилось накануне. Установлено, что в перерыве между занятиями семнадцатилетний студент первого курса колледжа ударил ножом своего сокурсника. Юноша получил колото-резаное ранение брюшной полости.