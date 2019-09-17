//Происшествия 13+
В Санкт-Петербурге студент напал на сокурсника
17 сентября 2019, 13:17 [ «Аргументы Недели» ]
//Происшествия 13+
17 сентября 2019, 13:17 [ «Аргументы Недели» ]
В мире
Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об имеющейся "формуле Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. Глава МИД Украины "расшифровал"…
Директор СВР России Сергей Нарышкин, комментируя атаку беспилотниками нефтяных предприятий нефтяной компании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии, заявил, что угроза…
Общество
Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода "Северный поток – 2". Подчеркивается, что строительство завершено на 81 процент.
Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода…
Гость главного редактора «АН» Андрея Угланова – первый заместитель…
Новостные ленты сообщают: «Актер театра «Современник» Д. Смолев…
1 сентября вышел новый альбом рок-группы «Алиса» под названием…
Когда летает «Эрбас» А350, становится страшно – кажется, что…
Профессионалы рыбной отрасли на днях выступили с очень смешным…
В этом году 1 сентября – День знаний – выпало на воскресенье. В Книге…
Приблизительно к 2023 г. должны построить новомосковскую линию метро…
Футблистов Александра Кокорина и Павла Мамаева во вторник, 17 сентября, выпустили из колонии в Белгородской области. Спортсменов родственники…
Российский продюсер и политик Андрей Разин обратился к президенту Российской Федерации с просьбой помиловать актера Павла Устинова, который ранее…
Интервью
Стас Михайлов для многих – личность неоднозначная. Кто-то его боготворит, а кто-то, мягко говоря, недолюбливает. В любом случае интерес к его…
Белорусский президент Александр Лукашенко выразил мнение, что Украина не сможет самостоятельно урегулировать конфликт на Донбассе без поддержки…
20 сентября Софи Лорен исполнится 85 лет. Дива никогда не скрывала свой возраст. Она гордится им. А как иначе? Многим ли актрисам повезло стать лицом коллекции украшений…
Бывший нападающий сборной СССР, донецкого «Шахтера» и лиссабонского «Спортинга» Сергей Щербаков определил по просьбе еженедельника «Аргументы недели» лучший гол 9-го тура…
Россияне уверены, что современным молодым людям сложно добиться карьерных высот в политике, бизнесе и на государственной службе. При этом молодежь оказалась больше…
На днях стало известно, что юморист Евгений Петросян отправился праздновать день рождения в "город любви" Париж вместе со своей помощницей и предполагаемой возлюбленной…
В Керчи неизвестные пытаются обратить внимание жителей на цитаты из Библии. На территории города расклеили листовки с небольшими выдержками из Священного Писания…
Во вторник, 17 сентября, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский объявил выговор первому заместителю и замруководителя офиса главы государства Сергею…
В мире
В октябре 2018 года Генпрокуратура Латвии завершила начатый в 2006 году уголовный процесс о возможном участии авиатора Херберта Цукурса в уничтожении евреев. Данный факт…
Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во вторник, 17 сентября, в рамках беседы с представителями средств массовой информации рассказал, что для российских…
Приход к власти во Франции Эммануэля Макрона – результат отторжения прежних элит на фоне последствий глобализации. Он выступает за «счастливую» глобализацию, которая…
Шоу-бизнес
Скандальное видео с выступления Димы Билана в Самаре облетело всю Сеть и заметно подпортило певцу карму, после чего артист решил прославиться хорошими делами. Для этого…
Президент России Владимир Путин во вторник, 17 сентября, на конгрессе всемирного учредительного фонда "Керен ха-Йесод" в Москве заявил, что пересмотр итогов Второй…
Меган Маркл наконец обратила внимание на то, что теряет популярность среди британских подданных и решила исправить ситуацию. Помогать ей в этом будет Кейт Миддлтон.
В минувший понедельник, 16 сентября, певица Валерия опубликовала на своей страничке забавный снимок. Некоторые поклонники сочли, что на этом кадре артистка напоминает…
Владимир Жириновский предложил «продлить лето» и перенести начало учебного года с сентября на октябрь. Лидер ЛДПР считает, что таким образом получится развить в стране…
Цель новой системы — предоставить россиянам возможность сформировать за счет личных взносов дополнительные источники пенсионного дохода в системе негосударственного…
Жаркое из блогов
Лидер в антирейтинге - ЮАР. Об этом пишет Forbes. По словам президента компании World Aware, проводившего оценку глобальных рисков для бизнеса, мужчинам "на 100 процентов…
Виталина Цымбалюк-Романовская резко высказалась о воссоединении актера и режиссера Армена Джигарханяна с его бывшей супругой Татьяной Власовой, на которой он был женат…
Общество
Смайлик 19 сентября отмечает свой день рождения. Что скрывается за желтой улыбкой и какие факты она хранит в себе?
Фигуристка Татьяна Навка, солирующая в ледовых шоу с супругом актрисы Анастасии Заворотнюк Петром Чернышевым, рассказала о предстоящих гастролях в Санкт-Петербурге.
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян во вторник, 17 сентября, сделал важное заявление: страна планирует довести двусторонний товарооборот Российской Федерации и Китая до 200…
Представитель Министерства иностранных дел Чехии Зузана Штихова днем во вторник, 17 сентября, отреагировала на протест посольства Украины в связи с посещением Республики…
Шоу-бизнес
СМИ узнали, что актриса Анастасия Заворотнюк в Германии перенесла трепанацию черепа. Во время операции ей удалили опухоль. В Германии Заворотнюк лечилась в апреле и после…
Днем во вторник, 17 сентября, стало известно, что заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по политическим вопросам Дэвид Хейл прибыл с визитом…
Жаркое из блогов
Вот не расстреляли бы царские войска шествие 9 января 1905 года — что бы было? Или точнее попала бы в цель Фанни Каплан... Или маршал Жуков на слова хрущёвцев "берите…
На проспекте Вернадского на западе Москвы машина "скорой помощи" столкнулась с автобусом и легковым автомобилем. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщил представитель…
Советник консульского департамента Министерства иностранных дел РФ Антон Скворцов во вторник рассказал, почему россияне часто попадают в дорожно-транспортные происшествия…
Комитет городского имущества Рижской думы одобрил выделение территории площадью 7158 квадратных метров на нужды частной организации, которая планирует в одном из районов…
Шоу-бизнес
Не все родственники режиссера Федора Бондарчука смогут приехать в Санкт-Петербург на его свадьбу с Паулиной Андреевой. Петербург - родина возлюбленной Бондарчука. Cвадьбу…
Военнослужащий Росгвардии в понедельник, 16 сентября, погиб на учениях под Смоленском. Во время учений двоих военнослужащих бронетранспортер сбил на территории…
В телах большинства исследованных немецких детей в возрасте до 17 лет ученые обнаружили микроскопические частицы пластика. С 2014 по 2017 годы ученые исследовали мочу…
Происшествия
Студент судостроительного колледжа напал с ножом на своего шестнадцатилетнего сокурсника в Санкт-Петербурге. Пострадавший молодой человек был экстренно госпитализирован…
Советник губернатора Ульяновской области Сергея Морозова по IT-сфере, экс-глава аппарата губернатора и правительства региона Светлана Опенышева во вторник извинилась…
Общество
Шоу-бизнес
Актер и режиссер Кирилл Плетнев знает о новых отношениях бывшей жены Нино Нинидзе. "Это ее жизнь, она — свободный человек", - отреагировал на роман Нино Нинидзе…
Шестилетний ребенок, который пять дней провел один рядом с телом собственной матери в башкирском Янауле, попал в реанимацию. Мальчика ранее обнаружили в квартире в крайне…
Общество
Во вторник, 17 сентября, жители Подмосковья увидели первый снег. Согласно последней информации, предоставленной очевидцами, осадки были замечены сегодня утром в городе…
Происшествия
В Подмосковье поезд насмерть сбил подростка, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Наезд на несовершеннолетнего совершил состав, который следовал…
Мать и отчим футболиста Александра Кокорина приехали на автомобиле забрать его после освобождения из колонии. Кокорины мечтают поспать комфортно и съесть кусок хорошего…
Женщина, сбросившая ночью двоих детей с моста на проспекте Защитников на юго-востоке Москвы, помещена в психиатрическую больницу. Дети чудом остались живы. Пострадавших…
Актриса Вера Алентова рассказала, почему отказалась сниматься в фильме своего мужа Владимира Меньшова "Любовь и голуби". Роль, которую предлагали ей, впоследствии…
О драме взаимоотношений Европы и России, постамериканском мире и французском проекте мироустройства в интервью с руководителем Центра французских исследований Института…
Грудной ребенок утонул в наполненной ванной в квартире в центре Москвы, пока его отец разговаривал по телефону. Соответствующую информацию предоставил источник…
Актера Павла Устинова приговорили к колонии. Он проходил по «московскому делу», судебному процессу над участниками летних протестных акций. Следствие установило, что…
Официальный представитель МИД России Мария Захарова вспомнила, какая свадьба была у нее. Дипломат в 2005 году вышла замуж за менеджера одной из российских компаний Андрея…
СМИ сообщают, что старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк накануне вечером посетила маму в московской больнице. Согласно некоторым данным, знаменитость страдает…
Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков, который перенес инсульт во время отдыха в Турции, доставлен в Россию. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщила…
Kraft Heinz и другие мировые гиганты пищевой промышленности теряют миллиарды долларов из-за изменений вкуса миллениалов. Об этом говорится в публикации, подготовленной…