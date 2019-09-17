Ребенок, проживший пять дней с телом матери в Башкирии, попал в реанимацию

Шестилетний ребенок, который пять дней провел один рядом с телом собственной матери в башкирском Янауле, попал в реанимацию. Мальчика ранее обнаружили в квартире в крайне истощенном состоянии.

Глава Янаульского района Ильшат Вазигатов на своей страничке в социальной сети "ВКонтакте" отметил, что ребенок находится под присмотром специалистов, которые надеются, что он придет в себя после перенесенного стресса. Подчеркивается, что семья, в которой случилась трагедия, на учете не состояла.