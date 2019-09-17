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Поезд насмерть сбил подростка в Подмосковье

17 сентября 2019, 12:23 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com
В Подмосковье поезд насмерть сбил подростка, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Наезд на несовершеннолетнего совершил состав, который следовал из Грозного в Москву.
 
В пресс-службе управления полиции на транспорте по ЦФО во вторник, 17 сентября, уточнили, что трагедия произошла в районе станции "Москворецкая".
 
Травмы, несовместимые с жизнью, получил подросток 2002 года рождения, который пересекал железнодорожное полотно в неустановленном месте, передает РИА "Новости". На месте случившегося работают специалисты, которые выясняют все обстоятельства и причины происшествия.
ЕТ

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