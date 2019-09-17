//Происшествия 13+
Поезд насмерть сбил подростка в Подмосковье
17 сентября 2019, 12:23 [ «Аргументы Недели» ]
//Происшествия 13+
17 сентября 2019, 12:23 [ «Аргументы Недели» ]
В мире
Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об имеющейся "формуле Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. Глава МИД Украины "расшифровал"…
Возвращение в состав украинского государства будет иметь опасные последствия для республик Донбасса. Такое мнение высказал Артем Ольхин, заместитель министра информации…
Общество
В СССР в свое время подготовили «сумасшедший» план по уничтожению авианосцев, имеющихся на вооружении Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, опубликованном на страницах американской прессы.
В СССР в свое время подготовили «сумасшедший» план по уничтожению авианосцев, имеющихся на вооружении Соединенных Штатов…
Гость главного редактора «АН» Андрея Угланова – первый заместитель…
Новостные ленты сообщают: «Актер театра «Современник» Д. Смолев…
1 сентября вышел новый альбом рок-группы «Алиса» под названием…
Когда летает «Эрбас» А350, становится страшно – кажется, что…
Профессионалы рыбной отрасли на днях выступили с очень смешным…
В этом году 1 сентября – День знаний – выпало на воскресенье. В Книге…
Приблизительно к 2023 г. должны построить новомосковскую линию метро…
Футблистов Александра Кокорина и Павла Мамаева во вторник, 17 сентября, выпустили из колонии в Белгородской области. Спортсменов родственники…
Эксперт общества клинических онкологов Григорий Кобяков назвал несколько основных признаков рака мозга. Врач-онколон назвал одним из первых…
Ульяновская чиновница, выложившая фото в ванне и подписавшая селфи "Много шоколада не бывает", за 2018 год заработала более 2,1 миллиона рублей…
Происшествия
В Подмосковье поезд насмерть сбил подростка, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Наезд на несовершеннолетнего совершил состав…
Самая экстравагантная пара российского шоу-бизнеса тайно поженилась
Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко во вторник заявил, что для россиян будет более актуальным сокращение…
Мать и отчим футболиста Александра Кокорина приехали на автомобиле забрать его после освобождения из колонии. Кокорины мечтают поспать комфортно и съесть кусок хорошего…
Женщина, сбросившая ночью двоих детей с моста на проспекте Защитников на юго-востоке Москвы, помещена в психиатрическую больницу. Дети чудом остались живы. Пострадавших…
Актриса Вера Алентова рассказала, почему отказалась сниматься в фильме своего мужа Владимира Меньшова "Любовь и голуби". Роль, которую предлагали ей, впоследствии…
О драме взаимоотношений Европы и России, постамериканском мире и французском проекте мироустройства в интервью с руководителем Центра французских исследований Института…
Грудной ребенок утонул в наполненной ванной в квартире в центре Москвы, пока его отец разговаривал по телефону. Соответствующую информацию предоставил источник…
Актера Павла Устинова приговорили к колонии. Он проходил по «московскому делу», судебному процессу над участниками летних протестных акций. Следствие установило, что…
Официальный представитель МИД России Мария Захарова вспомнила, какая свадьба была у нее. Дипломат в 2005 году вышла замуж за менеджера одной из российских компаний Андрея…
СМИ сообщают, что старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк накануне вечером посетила маму в московской больнице. Согласно некоторым данным, знаменитость страдает…
Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков, который перенес инсульт во время отдыха в Турции, доставлен в Россию. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщила…
Kraft Heinz и другие мировые гиганты пищевой промышленности теряют миллиарды долларов из-за изменений вкуса миллениалов. Об этом говорится в публикации, подготовленной…
Под Киевом неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью через забор дома бывшего руководителя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Дом полностью сгорел.
Житель Китая заплатил крупную сумму, чтобы клонировать своего любимого кота, который скончался. Согласно последней информации источников, данная процедура обошлась…
В башкирском городе Янаул шестилетний мальчик пять дней находился один в квартире с телом матери. Соответствующую информацию предоставил осведомленный источник…
Петр Порошенко, находясь на посту президента Украины, сдал непризнанным республикам Донбасса около трех тысяч квадратных километров территории. Об этом заявил Андрей…
Александр Кокорин, во вторник, 17 сентября, освобожденный из колонии, подписал новый контракт с санкт-петербургским клубом «Зенит». Футболист Павел Мамаев и Александр…
Министерство культуры готовит проект поправки в закон о защите исторического наследия. Ведомство предлагает снять с фасадов исторических зданий кондиционеры, спутниковые…
Культура
Народный артист РСФСР, известный актер и режиссер Владимир Меньшов во вторник, 17 сентября, празднует юбилей. Создателю легендарного фильма "Москва слезам не верит"…
Бизнесвумен Лена Ленина написала слова поддержки в адрес актрисы Анастасии Заворотнюк. "Но мне бы хотелось обратиться к журналистам с просьбой не выдумывать, а то…
29-летняя жительница английского города Нанитон, графство Уорикшир, удивила пользователей сети редкой фобией. Согласно последней информации, молодая девушка из-за страха…
Королева Великобритании Елизавета II "лишилась" бара, который работал в Букингемском дворце. Соответствующую информацию накануне предоставил пресс-секретарь главы семьи…
В Кемерово пьяный водитель насмерть сбил школьника, который шел по обочине с велосипедом. Согласно последним данным, автомобилист после случившегося скрылся с места…
В Белгородской области отчим Александра Кокорина на своем автомобиле Gelandewagen сегодня утром наехал на журналиста около колонии. Репортеры собрались около колонии…
Ведущий научный сотрудник Института профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации Ольга Молчанова рассказала, как метеочувствительным россиянам пережить период…
Мужчины, которых в ночь на вторник, 17 сентября, столичные спасатели вытащили из Москвы-реки, не помнят, как оказались в воде. Двух пьяных мужчин спасатели обнаружили…
Знаменитая волейболистка, двукратная чемпионка мира и серебряный призёр Олимпийских игр Екатерина Гамова родила первенца. О рождении сына сообщил муж спортсменки…
Общество
В Ульяновске советникгубернатора Светлана Опенышева опубликовала фото в Instagram с отдыха в санатории в Азербайджане. 55-летняя чиновница выложила селфи, как…
Серьезный пожар произошел во вторник, 17 сентября, утром на нефтебазе на выезде из Челябинска. Жители района АМЗ и автомобилистам, проезжающим по Уфимскому тракту…
Белорусские таможенники вместе с сотрудниками Комитета государственной безопасности Беларуси помогли пресечь контрабанду оружия в Россию с Украины. Целый арсенал…
В мире
Делегация Чехии в составе четырех человек побывала в Крыму. Представители чешской делегации обсуждали с крымскими властями организацию туристических групповых поездок…
Бывшего заместителя министра Пермского края Виктор Усенко обвинили в убийстве четырёх собак. По словам хозяина, он обнаружил своих питомцев мёртвыми. В Минприроды…
Наталья Поклонская неоднозначно отреагировала на инициативу переименовать Республику Крым, дополнительно добавив историческое название «Таврида». Депутат Госдумы считает…
В Кемерово хозяевам пришлось вызывать спасателей и взламывать дверь, потому что их "темпераментный" кот заперся в квартире. Отмечается, что инцидент произошёл в одной…
Сегодня, 16 сентября, состоялся последний матч девятого тура, «Ростов» на своем поле «Ростов-Арена» принял «Ахмат» в рамках девятого тура российской Премьер-лиги. Арбитр…
Мария Захарова назвала «фантастическими» заявления о том, что российские дипломаты могли использовать свои американские «дачи» для слежки за сотрудниками ФБР.
Эксперты аналитического центра НАФИ составили рейтинг стран, в которых российские туристы хотят побывать больше всего. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование…
Российский президент Владимир Путин предложил властям Саудовской Аравии после атаки дронов на нефтедобывающие объекты закупить у России ЗРК С-300 или С-400 для защиты…
Онкологи перечислили тринадцать симптомов, которые могут свидетельствовать о появлении в человеческом организме злокачественного новообразования. Об этом идет речь…
Российская актриса Ольга Прокофьева и коллега Анастасии Заворотнюк по сериалу "Моя прекрасная няня" прокомментировала сообщение о тяжёлом заболевании знаменитости…
В понедельник, 16 сентября, в доме на улице Воинов-освободителей в украинском Мариуполе неизвестный расстреляли бывшего ополченца самопровозглашенной Донецкой народной…
Украинская певица Анастасия Приходько, которая в 2009 году выступала на Евровидении от России, решила закончить свою политическую карьеру и вернуться к музыке.
Известный музыкант и актёр Михаил Боярский отреагировал на сообщение о заболевании Анастасии Заворотнюк. По его словам, он впервые услышал об онкологии знаменитости.
Шоу-бизнес
Телеведущий Дмитрий Шепелев дал совет родным Анастасии Заворотнюк. Недавно в СМИ появилась информация о том, что у актрисы та же болезнь, от которой умерла жена Шепелева…
Специалисты в сфере медицины назвали шесть правил, которым необходимо следовать, чтобы избежать образования злокачественной опухоли. Данная информация содержится…
Всемирно известный актер Джеки Чан в понедельник извинился перед российскими поклонниками, что не сможет посетить Москву. Актёр не смог приехать из-за неожиданных…
Семейная жизнь зачастую оказывается наполнена конфликтами. Одни готовы с ними бороться и продолжать строить гармоничные отношения, а другие предпочитают развод…
Семейный психолог Светлана Бояринова назвала три самых главных признаков в перемене поведения партнёра, если он изменяет. По её словам, именно на них стоит обращая…
Возвращение непризнанных ДНР и ЛНР под киевскую юрисдикцию взорвет политическую систему Украины изнутри. С соответствующим прогнозом выступил Андрей Илларионов, бывший…
В Ростове-на-Дону мать одного из пятиклассников возмутило, что педагог её сына делает себе маникюр и пользуется декоративной косметикой. Казалось бы, обычная практика…
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что безответственные действия администрации президента Соединённых Штатов Дональда Трампа способствуют увеличению риска…
Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании трех осужденных: двух женщин и мужчину. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале…
Ученые смоделировали катастрофические последствия ядерного конфликта между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Данной теме посвящен материал, опубликованный…
Стало известно, в какую сумму в следующем году Украине обойдётся содержание президента страны Владимира Зеленского и его офиса. Расходы на это уже внесены в бюджет страны…
Президент РФ Владимир Путин рассказал подробности двухчасовых переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Отмечается, что разговор Путина…