Поезд насмерть сбил подростка в Подмосковье

В Подмосковье поезд насмерть сбил подростка, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Наезд на несовершеннолетнего совершил состав, который следовал из Грозного в Москву.

В пресс-службе управления полиции на транспорте по ЦФО во вторник, 17 сентября, уточнили, что трагедия произошла в районе станции "Москворецкая".