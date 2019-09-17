Ребенок из московской многодетной семьи утонул в ванной, пока отец говорил по телефону

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17 сентября 2019, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Грудной ребенок утонул в наполненной ванной в квартире в центре Москвы, пока его отец разговаривал по телефону. Соответствующую информацию предоставил источник в правоохранительных органах.

Минувшим вечером в квартире, расположенной в Тверском районе, нашли тело девятимесячного мальчика. Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", малыш захлебнулся водой.

Установлено, что происшествие случилось в многодетной семье – мальчик был шестым. Матери ребенка, которая работает воспитателем в детсаду, в момент случившегося не было дома, а ее 35-летний супруг решил искупать сына. Мужчина часто отвлекался на телефонный разговор. О том, что малыш утонул, отцу сообщили старшие дети.

Правоохранители разбираются в ситуации.