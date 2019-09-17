Предприниматель из Хабаровска не доплатил сотрудникам более миллиона рублей

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17 сентября 2019, 12:06 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Обманутые работодателем хабаровчане пожаловались на невыплату им заработной платы. Возмущенные граждане трудятся в разных компаниях, принадлежащих одному и тому же предпринимателю.

Пятеро пострадавших обратились в следком. Предприниматель Михаил Любарский свою вину отрицает и уверяет, что никому ничего не должен. Кроме того, бизнесмен угрожает сотрудникам подать на них в суд за клевету. Работники же уверяют, что невыплата Любарским зарплаты стала уже обыденностью. К тому же, большую часть времени бизнесмен проводит в Израиле и буквально остается далек от проблем своих сотрудников.

Помимо органов правопорядка, пострадавшие от произвола хабаровско-израильского дельца обратились в местные СМИ. Одна из недовольных граждан утверждает, что не выплативший ей зарплату Любарский обещает, что возместит все задолженности, но на деле этого не происходит. Общая задолженность составила более одного миллиона рублей.

Сам Любарский уверяет, что все давно уже выплачено. В деле разбираются следователи.