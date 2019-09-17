Северное село в Хабаровском крае отрезано от большой земли паводком

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17 сентября 2019, 11:10 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Хабаровском крае из берегов вышла река Охота, размыв автомобильную дорогу. В результате отдаленное северное село Арка Охотского района оказалось отрезанным от большой земли.

Жители села оказались в транспортной изоляции. Причиной размытия трассы стали непрекращающиеся ливни. В экстренных случаях транспортировку людей можно осуществлять только на вездеходах. Общественный транспорт передвигаться по участку дороги с 45 по 54 километр не может.

На территории села жилые дома не пострадали. Сами местные жители сообщают, что такое размытие происходит ежегодно – пострадавший участок находится в низине, потому вышедшие из берегов воды заполняют его в первую очередь.

По словам граждан, дорогу содержит золотодобывающая компания, которой дорога необходима для провоза руды из месторождения Хаканджа. Поэтому жители уверены – дорога будет отремонтирована в скором времени. Кроме того, синоптики обещают, что циклон, вызвавший продолжительные дожди, покидает территорию региона.