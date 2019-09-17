В Башкирии ребенок 5 дней провел в квартире один с телом матери

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17 сентября 2019, 10:41 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В башкирском городе Янаул шестилетний мальчик пять дней находился один в квартире с телом матери. Соответствующую информацию предоставил осведомленный источник в правоохранительных органах.

Ребенка нашли в квартире в минувший понедельник, 16 сентября. Все пять дней мальчик был рядом с телом женщины. Он находился в состоянии крайнего истощения. Его доставили в центральную районную больницу Янаула, сообщает во вторник портал "Вести-Башкортостан".

По факту смерти женщины проводится проверка. Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.