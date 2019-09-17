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//Происшествия 13+

Пьяный водитель насмерть сбил школьника с велосипедом в Кемерово

17 сентября 2019, 09:26 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В Кемерово пьяный водитель насмерть сбил школьника, который шел по обочине с велосипедом. Согласно последним данным, автомобилист после случившегося скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.
 
В ГУ МВД по Кемеровской области уточнили, что авария случилась накануне вечером на Промышленновском шоссе в Рудничном районе Кемерово. 13-летний пострадавший скончался на месте от полученных травм, передает РИА "Новости".
 
Впоследствии сотрудники полиции задержали 24-летнего водителя. Медосвидетельствование показало, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
ЕТ

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