Пьяный водитель насмерть сбил школьника с велосипедом в Кемерово

В Кемерово пьяный водитель насмерть сбил школьника, который шел по обочине с велосипедом. Согласно последним данным, автомобилист после случившегося скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В ГУ МВД по Кемеровской области уточнили, что авария случилась накануне вечером на Промышленновском шоссе в Рудничном районе Кемерово. 13-летний пострадавший скончался на месте от полученных травм, передает РИА "Новости"

Впоследствии сотрудники полиции задержали 24-летнего водителя. Медосвидетельствование показало, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.