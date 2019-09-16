//Происшествия 13+
В Подмосковном лесу нашли похищенного ради выкупа мужчину в маске Гая Фокса
16 сентября 2019, 23:22 [ «Аргументы Недели» ]
Тридцатисемилетнего жителя Одинцова похитили ради выкупа четыре злоумышленника и требовали выкуп полмиллиона рублей. Его нашли в лесу у Краснопахорского в маске Гая Фокса.
По данным "Подмосковье сегодня", потерпевшего нашли в багажнике иномарки в лесу. У мужчины был заклеен рот, а на лице была маска Гая Фокса. Рядом стоял другой автомобиль, в котором находились похитители – ранее судимые уроженцы Ставропольского края, Армении и Узбекистана.
Как рассказал потерпевший, вечером четырнадцатого сентября в Жаворонках на него напали злоумышленники, избили, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.
На теле потерпевшего были обнаружены кровоподтеки, ссадины головы, шеи и грудной клетки, резаные раны кистей рук.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. С места происшествия были изъяты пневматический пистолет, три телефона, видеорегистратор, скотч и маска.