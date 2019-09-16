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В Подмосковном лесу нашли похищенного ради выкупа мужчину в маске Гая Фокса

16 сентября 2019, 23:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Тридцатисемилетнего жителя Одинцова похитили ради выкупа четыре злоумышленника и требовали выкуп полмиллиона рублей. Его нашли в лесу у Краснопахорского в маске Гая Фокса.

По данным "Подмосковье сегодня", потерпевшего нашли в багажнике иномарки в лесу. У мужчины был заклеен рот, а на лице была маска Гая Фокса. Рядом стоял другой автомобиль, в котором находились похитители – ранее судимые уроженцы Ставропольского края, Армении и Узбекистана.

Как рассказал потерпевший, вечером четырнадцатого сентября в Жаворонках на него напали злоумышленники, избили, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

На теле потерпевшего были обнаружены кровоподтеки, ссадины головы, шеи и грудной клетки, резаные раны кистей рук.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. С места происшествия были изъяты пневматический пистолет, три телефона, видеорегистратор, скотч и маска.

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