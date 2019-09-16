Пермского экс-чиновника обвинили в убийстве четырёх собак

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16 сентября 2019, 23:02 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Бывшего заместителя министра Пермского края Виктор Усенко обвинили в убийстве четырёх собак. По словам хозяина, он обнаружил своих питомцев мёртвыми.

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Охотник Ярослав Боронников объяснил, что его собаки убежали от него на некоторое расстояние, а через несколько минут он услышал три выстрела около мимо проезжающей машины.

"Машина остановилась, прозвучали три выстрела. Я побежал. Последняя моя собака тоже побежала. Метров 70 не добежала. Я услышал четвертый выстрел. Я крикнул: "Эй, в кого ты стреляешь?" Усенко стоял с карабином", - передаёт слова хозяина РЕН ТВ.

Он отметил, что за рулём автомобиля сидел охотовед. Боронников добавил, что Усенко мешают все охотники.

Сам бывший чиновник заявил, что не будет комментировать ситуацию.

"Да какая разница - я или нет, вам от этого что?", - ответил он.

В Минприроды сообщили, что не оставят ситуацию без внимания.