Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

Пермского экс-чиновника обвинили в убийстве четырёх собак

16 сентября 2019, 23:02 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Бывшего заместителя министра Пермского края Виктор Усенко обвинили в убийстве четырёх собак. По словам хозяина, он обнаружил своих питомцев мёртвыми.

Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика

Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика

Охотник Ярослав Боронников объяснил, что его собаки убежали от него на некоторое расстояние, а через несколько минут он услышал три выстрела около мимо проезжающей машины.

"Машина остановилась, прозвучали три выстрела. Я побежал. Последняя моя собака тоже побежала. Метров 70 не добежала. Я услышал четвертый выстрел. Я крикнул: "Эй, в кого ты стреляешь?" Усенко стоял с карабином", - передаёт слова хозяина РЕН ТВ.

Он отметил, что за рулём автомобиля сидел охотовед. Боронников добавил, что Усенко мешают все охотники.

Сам бывший чиновник заявил, что не будет комментировать ситуацию.

"Да какая разница - я или нет, вам от этого что?", - ответил он.

В Минприроды сообщили, что не оставят ситуацию без внимания.

БА

//картина дня

Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла на себя обязательство придерживаться принятых в ЕС правил работы в энергетическом секторе.

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

Актриса Анастасия Заворотнюк, по последним данным, находится в глубокой коме.Отец Жанны Владимир Борисович Фриске посоветовал родным Заворотнюк…

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Латвийский союз самоуправлений просит отправить министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце в отставку. Самоуправления расценивают реформу господина Пуце…

//новости ан