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В Кемерово кот заперся в квартире и не давал хозяевам войти

16 сентября 2019, 22:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

В Кемерово хозяевам пришлось вызывать спасателей и взламывать дверь, потому что их "темпераментный" кот заперся в квартире. Отмечается, что инцидент произошёл в одной из квартиры на Сосновском бульваре.

Согласно источнику, домашний питомец случайно закрыл дверь на щеколду, что никто не мог попасть внутрь. По словам хозяев, они думали, что в квартиру кто-то пробрался, но после вскрытия обнаружили на полу только своего кота, сообщает "Говорит Москва".

Сотрудники экстренных служб считают, что кот был слишком крупным и темпераментным и , скорее всего, запер дверь, когда на неё прыгал. Они отметили, что подобные случаи происходят чаще всего с собаками.

БА

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