В Москве женщина готовила еду и ударила себя ножом в живот

//Происшествия 13+

16 сентября 2019, 19:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Москве женщина случайно сама себе нанесла ножевое ранение, пока готовила еду. Отмечается, что 36-летняя жительница столицы при этом находилась в гостях у знакомого.

Инцидент произошёл в многоквартирном доме на улице Марксистская. Женщина резала бутерброды и по неосторожности ударила себя ножом в живот, рассказали сотрудники оперативной службы. На вызов приехали врачи медслужбы, которые оказали пострадавшей необходимую помощь.

Сообщается, что о причине травмы женщина рассказала сама. Она заявила, что не имеет претензий к хозяину квартиры, у которого находилась в гостях, передаёт Мир24.