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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

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В Москве подожгли бездомного мужчину

16 сентября 2019, 18:55 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Стало известно, что неизвестный злоумышленник поджёг бездомного мужчину в Москве. Отмечается, что инцидент произошёл в субботу, 14 сентября.

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Согласно источнику, пострадавшего 49-летнего мужчину госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. По данным медиков, у него зафиксированы серьёзные ожоги - 35% поверхности тела. Сейчас он находится в тяжёлом состоянии в реанимации, передаёт РЕН ТВ.

По словам мужчину, он раньше никогда не видел своего обидчика.

Сотрудники полиции проводят тщательную проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств происшествия. Ведётся поиск правонарушителя.

БА

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