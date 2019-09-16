В ДТП с трямя автобусами на западе Москвы пострадали дети

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16 сентября 2019, 17:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Стало известно, что в результате аварии с тремя автобусами на западе Москвы пострадали несколько человек, среди которых трое детей. Известно, что все они отправлены в больницу.

На западе Москвы столкнулись три автобуса

"Госпитализированы восемь человек, из них трое – дети", - сообщил представитель экстренных служб РИА Новости.

В пресс-службе "Мосгостранса" уточнили, что данными о точном количестве пострадавших они не располагают, но серьезных травм ни у кого не обнаружено, в основном ушибы.

Отмечается, что движение на одной из полос Можайского шоссе восстановлено.

Ранее сообщалось, что вблизи дома 48 около остановки столкнулись три пассажирских автобуса, пострадали шесть человек.