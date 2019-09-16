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В Твери мужчина выбросил плакавшего внука сожительницы из окна

16 сентября 2019, 17:24 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Стало известно, что житель Твери выбросил с балкона четвертого этажа внука своей сожительницы, который мешал ему отдыхать своим плачем. Возбуждено уголовное дело по статье "причинения тяжкого вреда здоровью малолетнего", проводится следственная проверка.

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"в период с 14 по 15 сентября текущего года 47-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире города Твери, взял малыша на руки, после чего перенес на балкон квартиры и сбросил с высоты четвертого этажа", - сообщили в СК РФ.

В ведомстве уточнили, что ребёнок находится в тяжёлом состоянии в больнице. По данным следствия, младенца воспитывала одна мать. Известно, что она привезла ребёнка бабушке, а сама уехала по делам. Изучаются условия его проживания в семье.

Уточняется, что злоумышленник задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

БА

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