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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

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На западе Москвы столкнулись три автобуса

16 сентября 2019, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

В понедельник, 16 сентября, на западе Москвы возле остановки на Можайском шоссе произошло столкновение между тремя пассажирскими автобусами. На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб.

"Вблизи дома номер 48 на Можайском шоссе у остановки столкнулись три автобуса", - сообщил представитель экстренных служб РИА Новости.

В ведомстве отметили, что в результате аварии пострадали шесть человек, но данные ещё уточняются. Состояние и степень тяжести травм пока неизвестны.

По его словам, на месте ДТП по одной полосе ограничено движение транспорта.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств и причины произошедшего инцидента.

БА

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