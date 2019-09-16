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16 сентября 2019, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Ленинградской области в результате ДТП погиб художник-постановщик сериала "Убойная сила" Валерий Боковенко. Боковенко было 72 года. Лобовое столкновение произошло на 124 километре трассы "Кемполово — Выра — Тосно — Шапки".

Автомобиль Mazda, за рулем которого находился Боковенко, по неизвестной причине вылетел на встречную полосу и произошло столкновение с машиной марки Honda, сообщает портал "78" .

В результате полученных травм Валерий Боковенко скончался на месте аварии. Водитель Honda находится в тяжелом состоянии.

Валерий Боковенко родился 16 ноября 1946 года. В качестве художника-постановщика он работал над сериалами и фильмами "Убойная сила", "Меченосец", "Морские дьяволы", "Груз" и "Хуторянин".