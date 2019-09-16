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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

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Стрельба произошла у одной из станций московского метро

16 сентября 2019, 10:41 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

У одной из станций московского метро в ночь на 15 сентября произошла стрельба. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате случившегося в столице пострадали два человека.

Установлено, что у входа в вестибюль станции метро "Тимирязевская" Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена неизвестный обстрелял двух мужчин. Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", пострадавшими оказались двое приезжих из Омска. Один из них попал в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, проникающим ранением глазного яблока и переломом основания черепа, другого госпитализировали с непроникающими огнестрельными ранениями живота и предплечья.

Возбуждено дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

ЕТ

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