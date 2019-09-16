Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

В центре Санкт-Петербурга произошла массовая драка, есть пострадавшие

16 сентября 2019, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]

В центре Санкт-Петербурга произошла массовая драка, есть пострадавшие
фото: pixabay.com

В центре Петербурга неподалеку от Апраксина двора произошла массовая драка. Согласно последней информации сотрудников регионального ГУ МВД, после случившегося два человека были госпитализированы.

Данные о конфликте между двумя группами граждан поступили в полицию вечером в минувшую субботу. На место незамедлительно прибыли правоохранители, которые, однако, никого не обнаружили. Позже стало известно, что драка действительно была – ножевые ранения получили двое уроженцев одного из среднеазиатских государств.

Как сообщает ТАСС, в ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали и доставили в отдел для последующего разбирательства нескольких мужчин, которые могли участвовать в конфликте. 

ЕТ

//картина дня

Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

Эксперты предположили, что введение гарантированного пенсионного капитала может оставить россиян без достойных пенсий. Гарантированный пенсионный продукт разработало Министерство финансов РФ.

Эксперты предположили, что введение гарантированного пенсионного капитала может оставить россиян без достойных пенсий…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Окончание войны в Сирии началось с возвращения беженцев на территорию, которая раньше находилась под боевиками. Корреспондент «Аргументов недели» выяснил, боятся ли люди…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан