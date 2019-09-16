В центре Санкт-Петербурга произошла массовая драка, есть пострадавшие

В центре Петербурга неподалеку от Апраксина двора произошла массовая драка. Согласно последней информации сотрудников регионального ГУ МВД, после случившегося два человека были госпитализированы.

Данные о конфликте между двумя группами граждан поступили в полицию вечером в минувшую субботу. На место незамедлительно прибыли правоохранители, которые, однако, никого не обнаружили. Позже стало известно, что драка действительно была – ножевые ранения получили двое уроженцев одного из среднеазиатских государств.

Как сообщает ТАСС, в ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали и доставили в отдел для последующего разбирательства нескольких мужчин, которые могли участвовать в конфликте.