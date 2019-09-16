В Санкт-Петербурге несовершеннолетняя девушка воспламенилась от плиты

//Происшествия 13+

16 сентября 2019, 10:18 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге 17-летняя девушка едва не погибла из-за газовой плиты. Согласно последней информации осведомленных источников, у несовершеннолетней, которая была в гостях, воспламенилась рубашка.

Происшествие случилось накануне днем на проспекте Энергетиков в Северной столице. Пострадавшая уточнила, что одежду не удалось сразу потушить.

Как сообщает сегодня "Фонтанка", девушку доставили в первую детскую горбольницу. Медики, осмотревшие ее, диагностировали ожоги груди, спины и левой кисти. Ее состояние оценивается как тяжелое. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.