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//Происшествия 13+

В Санкт-Петербурге несовершеннолетняя девушка воспламенилась от плиты

16 сентября 2019, 10:18 [ «Аргументы Недели» ]

В Санкт-Петербурге несовершеннолетняя девушка воспламенилась от плиты
фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге 17-летняя девушка едва не погибла из-за газовой плиты. Согласно последней информации осведомленных источников, у несовершеннолетней, которая была в гостях, воспламенилась рубашка. 

Происшествие случилось накануне днем на проспекте Энергетиков в Северной столице. Пострадавшая уточнила, что одежду не удалось сразу потушить.

Как сообщает сегодня "Фонтанка", девушку доставили в первую детскую горбольницу. Медики, осмотревшие ее, диагностировали ожоги груди, спины и левой кисти. Ее состояние оценивается как тяжелое. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

ЕТ

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