//Происшествия 13+
Под Красноярском автобус с пассажирами съехал в кювет, 11 человек попали в больницу
16 сентября 2019, 07:12 [ «Аргументы Недели» ]
//Происшествия 13+
16 сентября 2019, 07:12 [ «Аргументы Недели» ]
Китай обогнал Соединенные Штаты и Россию по разработке и производству баллистических ракет средней дальности (БРСД). Сейчас КНР является «безоговорочным лидером»…
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп позволил при необходимости использовать стратегический резерв нефти страны. Соответствующий шаг, по его словам, можно…
Общество
Эксперты предположили, что введение гарантированного пенсионного капитала может оставить россиян без достойных пенсий. Гарантированный пенсионный продукт разработало Министерство финансов РФ.
Эксперты предположили, что введение гарантированного пенсионного капитала может оставить россиян без достойных пенсий…
Гость главного редактора «АН» Андрея Угланова – первый заместитель…
Новостные ленты сообщают: «Актер театра «Современник» Д. Смолев…
1 сентября вышел новый альбом рок-группы «Алиса» под названием…
Когда летает «Эрбас» А350, становится страшно – кажется, что…
Профессионалы рыбной отрасли на днях выступили с очень смешным…
Графолог МВД в деталях рассказала о бракованных подписях у ряда кан...
В этом году 1 сентября – День знаний – выпало на воскресенье. В Книге…
Приблизительно к 2023 г. должны построить новомосковскую линию метро…
В мире
Заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко рассказал, что в скором времени Киев может лишиться своего мэра. Предполагается, что…
Фильмы французского актера Ламбера Вильсона прекрасно знакомы зрителям: «Матрица: Перезагрузка», «Женщина-кошка», «Сахара», «О богах и людях». О своем…
Осень – время дождей, слякоти, первого снега. А еще осень – время хандры, депрессии и обострений хронических заболеваний. Согласитесь, это неприятно…
В центре Петербурга неподалеку от Апраксина двора произошла массовая драка. Согласно последней информации сотрудников регионального ГУ МВД, после…
Певец Николай Басков опубликова видеозапись новогоднего выступления с актрисой Анастасией Заворотнюк. Красавица Анастасия поет с Басковым дуэтом и в песне рассказывает…
В зоне боевых действий в Донбассе неизвестный снайпер уничтожает офицеров элитных частей Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в материале, опубликованном…
В Санкт-Петербурге 17-летняя девушка едва не погибла из-за газовой плиты. Согласно последней информации осведомленных источников, у несовершеннолетней, которая была…
В понедельник стало известно, что президент Ирана Хасан Роухани не собирается встречаться с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом на полях Генассамблеи…
В Китае генетики планируют клонировать панд. Заместитель генерального директора китайской компании генной инженерии Sinogene Ван Инин рассказал, что сейчас в Китае…
Врачи уговаривали актрису Анастасию Заворотнюк не прибегать к процедуре ЭКО в 47 лет. Согласно последней информации, знаменитость сама рассказала журналистам об этом…
Общество
Младшая дочь поэта Роберта Рождественского Ксения впервые стала мамой. О рождении долгожданной племянницы в Инстаграм написала Екатерина Рождественская. Катя…
Окончание войны в Сирии началось с возвращения беженцев на территорию, которая раньше находилась под боевиками. Корреспондент «Аргументов недели» выяснил, боятся ли люди…
Семикратному чемпиону «Формулы-1» Михаэлю Шумахеру провели короткий курс лечения в клинике имени Жоржа Помпиду в Париже. Гонщику делали переливание крови…
В Южно-Сахалинске сотрудника Росгвардии убили из-за замечания о курении в общественном месте. Инцидент произошел в пятницу, 13 сентября. 23-летний росгвардеец…
Утром в понедельник, 16 сентября, стало известно, что в Крым прибыла греческая делегация. Согласно последней информации, целью данного визита является обсуждение ряда…
В Красноярске при пожаре в квартире пятиэтажного многоквартирного жилого дома погибли прокурор города Лесосибирск Василий Федорцов и его семья, его сестра и ее семья…
В СМИ появилась информация о том, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын пригласил президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в Пхеньян. Об этом сообщают…
Командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции, бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил о возможности уничтожения двух военных…
В СМИ появилась информация об экспериментах американских военных по борьбе с подводными лодками СССР при помощи мощных электромагнитов. Подобные тесты проводились в 60-х…
Программа экономической интеграции России и Белоруссии рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года.
Общество
В Красноярске устанавливают причины пожара в жилом дома, в результате которого погибли восемь человек. По данным источника, в пожаре погиб прокурор города Лесосибирск…
В Сухобузимском районе Красноярского края автобус с пассажирами съехал в кювет. Согласно последней информации сотрудников пресс-службы регионального главка МВД,…
Общество
Синоптики предупредили жителей и гостей столицы: в столицу придёт сильное похолодание, а в некоторых частях Москвы даже выпадет первый снег. Обратить особое внимание…
Самой высокооплачиваемой профессией в России оказалась вакансия механика по ремонту оборудования в рыбодобывающей промышленности, рассказали в Минтруде.
Бывший президент Польши Александр Квасьневский считает, что политические преследования экс-главы Украины Петра Порошенко могут сильно навредить имиджу страны.
В Праге приняли решение о переносе памятника маршалу Советского Союза, освободителю Праги от фашистов, почётному гражданину Праги Ивану Коневу из центра города в какой-то…
Кардиолог Валерий Садовой рассказал, какие позы для сна могут навредить организму. По словам специалиста, наиболее оптимальным является сон на спине, а вот остальные…
Сегодня, 15-го сентября, на стадионе «Краснодар» состоялся матч девятого тура чемпионата России «Краснодар» – «Крылья Советов». На 13 минуте Александр Соболев забивает…
Эммануил Виторган прокомментировал свадьбу своей бывшей невестки телеведущей Ксении Собчак и режиссёра Константина Богомолова. Актёр одобрил бракосочетание и назвал…
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что отныне в штате запрещена продажа электронных сигарет с вкусовыми добавками. По словам Куомо, штат Нью-Йорк примет закон…
Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский рассказал, что вандалы осквернили мемориал, установленный на месте массового убийства евреев в селе Богдановка…
Алексей Пушков прокомментировал заявление сенатора США Линди Грэма, который призвал с помощью военного удара по нефтеперерабатывающим предприятиям Ирана изменить "дурное…
Концертному директору Анастасии Заворотнюк Стасу Христову не разрешают сообщать о состоянии актрисы. Продюсер Андрей Разин сообщил, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга…
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле осведомлены об атаке дронов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Песков отметил, что…
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова американского посла в Сербии о том, что гражданам Сербии стоит рассматривать…
Более 60 процентов российских туристов признались, что предпочитают адаптироваться к смене часовых поясов при помощи сна. При этом одни из них ложатся и встают…
Депутат Сейма от нацблока Янис Домбрава уверен, что Памятник Освободителям можно снести. Политик изучил все документы. До сих пор вопрос о сносе Памятника Освободителям…
На острове Кипр, в одной из старинных церквей Никосии, находится уникальный образ Богородицы. Ее называют «Быстрослышащая» и «Быстроотвечающая». В чем же заключается…
Французские СМИ сообщают, что знаменитый гонщик «Формулы-1» немец Михаэль Шумахер завершил курс лечения в парижском госпитале имени Жоржа Помпиду и покинул Францию.
На трассе А-121 «Сортавала» при выезде из Санкт-Петербурга образовалась гигантская пробка длиной более чем в десять километров. Сообщается, что машинам приходится ждать…
Российская фигуристка Мария Бутырская рассказала о своих отношениях со свекровью. Фигуристка призналась, что общение с матерью мужа у неё наладилось не сразу.
Компания Ford завершает продажи легковых автомобилей в России. В августе этого года марка передала российским покупателям 1474 машины, это на 52.7% меньше, чем за тот…
Певец Влад Топалов и его жена телеведущая Регина Тодоренко рассказали, как выбирают няню для своего девятимесячного сына Миши. Звёзды признались, что у них очень строгие…
Наташу Королеву уличили в фальшивом пении после публикации видео, на котором певица с коллегой из группы "Соль Карибе" исполняет песню "Палочка-выручалочка"…
Владимир Жириновский рассказал, каким образом Российская Федерация способна остановить американизацию Украины. По мнению лидера ЛДПР, российские действия могут стать…
Протоиерей Дмитрий Смирнов посоветовал женщинам, которых мужья истязают придирками, научиться манипулировать своими супругами. При этом священник подчеркнул, что мужчина…
В субботу, 15 сентября, принцу Гарри исполнилось 35 лет. В честь этого события в официальном аккаунте герцога и герцогини Сассекских в Instagram появилось поздравление…
Сегодня у первого советского музыкального продюсера, отца современного шоу-бизнеса, основателя группы «Ласковый май», главного мистификатора СССР и крёстного отца серого…
Дочь телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга рассказала, что её мать переносит некоторые рабочие проблемы в личную жизнь. Особенно это касается участников телепередачи «Давай…
Президент РФ поручил Генпрокуратуре, ФСБ и МВД дать правовую оценку работы чиновников и сотрудников контрольно-надзорных органов на Байкальской природоохранной территории…
Происшествия
В воскресенье, 15 сентября, жительница Читы Ирина Морозова рассказала, что на их машину в Кыринском районе Забайкальского края напала разъярённая медведица. По её словам…
В субботу, 14 сентября, в городе Хромтау Актюбинской области на западе Казахстана легковой автомобиль въехал в толпу несовершеннолетних детей. По факту происшествия…
Власти США готовы в случае необходимости задействовать имеющиеся у них в наличии стратегические резервы после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, чтобы…
Китай обошёл Россию и Соединённые Штаты в создании баллистических ракет средней дальности (БРСД). Иностранные журналисты объяснили, чем вызвано преимущество китайских…
В Челябинской области четыре человека погибли от отравления парами сгнившего картофеля. Об этом сегодня журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК по…
В субботу , 14 сентября, в Санкт-Петербурге на Выборгской набережной в одном из кафе быстрого питания полицейские обнаружили тело 26-летнего мужчины. Отмечается, что…
Стало известно, что медикаментозная кома знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк перешла в глубокую кому. Теперь состояние знаменитости не будет поддерживаться…