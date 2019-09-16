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Под Красноярском автобус с пассажирами съехал в кювет, 11 человек попали в больницу

16 сентября 2019, 07:12 [ «Аргументы Недели» ]

Под Красноярском автобус с пассажирами съехал в кювет, 11 человек попали в больницу
фото: pixabay.com
В Сухобузимском районе Красноярского края автобус с пассажирами съехал в кювет. Согласно последней информации сотрудников пресс-службы регионального главка МВД, пострадали одиннадцать человек.
 
В настоящий момент госавтоинспекторы устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Согласно предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ перевозил работников птицефабрики в поселке Миндерла и не справился с управлением, вследствие чего транспортное средство съехало в кювет. В ведомстве подчеркнули, что шофер был трезв, передает РИА "Новости".
 
В момент аварии в салоне автобуса находились 23 человека, 11 из которых получили травмы различной степени тяжести.
ЕТ

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