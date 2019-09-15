Агрессивная медведица напала на семью в Забайкалье

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15 сентября 2019, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В воскресенье, 15 сентября, жительница Читы Ирина Морозова рассказала, что на их машину в Кыринском районе Забайкальского края напала разъярённая медведица. По её словам, в автомобиле находилась она, супруг и 4-летней ребёнок.

Семья возвращалась ночью из села Тарбальджей и решила в машине около реки немного отдохнуть. Женщина объяснила, что они услышали вдалеке дикий рёв, когда вытащили продукты для перекуса на капот автомобиля, пишет "МК".

"Буквально через пару минут увидели бегущую на нас медведицу. Она за мгновение перебежала реку ... Мы очень напугались. Ребенок в машине был. Меня до сих пор трясет", - призналась она, отметив, что муж резко нажал на педаль газа, чтобы отвлечь медведя.

Жительница Читы отметила, что с машины попадали все пакеты, хищник остановился около них и принялся есть. По мнению Ирины, медведица ищет своё потомство, поэтому такая агрессивная.

В Сети опубликовали видео, предположительно с той же самой медведицей.