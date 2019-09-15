В Казахстане 20-летний водитель сбил группу детей на обочине

//Происшествия 13+

15 сентября 2019, 14:43 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В субботу, 14 сентября, в городе Хромтау Актюбинской области на западе Казахстана легковой автомобиль въехал в толпу несовершеннолетних детей. По факту происшествия начато досудебное расследование.

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"Двадцатилетний водитель автомашины "ВАЗ 21140", выезжая с парковки на проезжую часть дороги, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на часть группы несовершеннолетних детей, учащихся "Хромтауского горнотехнического колледжа", которые двигались по обочине дороги", - сообщили в пресс-службе МВД, передаёт РИА Новости.

В результате аварии восемь подростков и ученик нулевого класса были доставлены в больницу. Трое из них остались в лечебном учреждении, остальные отказались от оказания медицинской помощи.

Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".