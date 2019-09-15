В подсобке кафе быстрого питания обнаружено тело мужчины

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15 сентября 2019, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт МВД РФ

В субботу , 14 сентября, в Санкт-Петербурге на Выборгской набережной в одном из кафе быстрого питания полицейские обнаружили тело 26-летнего мужчины. Отмечается, что убитый работал поваром.

Согласно источнику, тело обнаружили в подсобном помещении с ножевым ранением в области горла. Известно, что мужчина являлся гражданином Узбекистана и проживал в Питере по временной регистрации с истёкшим скором в июне текущего года, передаёт РЕН ТВ со ссылкой на портал "Оперативное прикрытие".

На месте происшествия обнаружены три ножа, рюкзак, мобильный телефон и бумага с надписями на узбекском языке.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств произошедшего.