Четыре человека под Челябинском насмерть отравились картофельным газом

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15 сентября 2019, 14:18 [ «Аргументы Недели» ]

В Челябинской области четыре человека погибли от отравления парами сгнившего картофеля. Об этом сегодня журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

Инцидент произошел в овощехранилище частного дома в поселке Магнитка Кусинского района Челябинской области. Там были обнаружены тела четырех местных жителей, в том числе 16-летнего подростка.

Один из пострадавших еще подавал признаки жизни, его немедленно госпитализировали в Кусинскую районную больницу, однако позднее он скончался в лечебном учреждении. Идет доследственная проверка.