Девушка съела обручальное кольцо из-за ночного кошмара

//Происшествия 13+

15 сентября 2019, 13:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Facebook

Жительница американского штата Калифорния 29-летняя Дженна Эванс съела бриллиантовое кольцо, чтобы спрятать его от несуществующих грабителей. По её словам, она случайно проглотила кольцо.

Согласно источнику, в скоростном поезде девушке приснился страшный сон , в котором к ней подрались преступники, чтобы забрать её обручальное кольцо, после чего она решила положить украшение в рот, но сделала рефлекторный глоток, пишет издание "Mirror".

Утром Дженна осознала, что произошло и обратилась к врачу. Сотрудники больницы сделали рентген и обнаружили кольцо в животе. После нескольких процедур, гастроэнтерологу удалось извлечь кольцо. Сейчас девушка в полном порядке.