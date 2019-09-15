В подмосковных Мытищах электричка насмерть сбила двух человек
15 сентября 2019, 12:33 [ «Аргументы Недели» ]
В районе станции Тайнинской (Подмосковье, Ярославское направление) электричка насмерть задавила двух человек. На месте проводится проверка, работает следователь, передает ТАСС.
Подростки переходили железнодорожные пути в неположенном месте и оказались под колесами электропоезда, следовавшего по маршруту "Болшево - Москва", сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по ЦФО.
Инцидент произошел около пяти часов дня в субботу, отметили там. Травмы, полученные пострадавшими 2004 года рождения, оказались несовместимыми с жизнью.