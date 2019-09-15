В Красноярске совершил посадку Як-42 с отказавшим двигателем

В воскресенье, 15 сентября, в красноярском аэропорту "Емельяново" экстренную посадку совершил пассажирский самолет Як-42. Уточняется, что у воздушного судна отказал один из двигателей.

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"Як-42 пролетал мимо Красноярска, сообщил, что у него что-то сломано, сел в штатном режиме. Аварийной посадки не было", - сообщили в пресс-службе МЧС ТАСС.

Представитель аэропорта рассказал, что самолёт авиакомпании "Красавиа" следовал по маршруту Талакан - Красноярск - Омск - Уфа. Известно, что на борту находилось 116 пассажиров. Отмечается, что посадка прошла успешно, никто не пострадал.

"Авиакомпания "Красавиа" сейчас принимает решение, как отправить дальше пассажиров. Часть из них летит в Омск, часть - в Уфу", - объяснили в пресс-службе аэропорта.