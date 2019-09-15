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В Хабаровском крае браконьеры рвут кедровые шишки для китайцев

15 сентября 2019, 10:06 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Хабаровском крае браконьеры рвут кедровые шишки для китайцев

Высокий спрос на кедровые шишки в соседнем с Хабаровским краем Китаем провоцирует дальневосточных браконьеров массово портит деревья. Чтобы срезать еще зеленые шишки, сборщики срезают целые ветви.

Варварские заготовки шишек могут убить целые кедровые леса. После такой обрезки следующий урожай дерево может дать не раньше чем через 6-8 лет. Кедровым орехом питаются дикие кабаны, а ими, в свою очередь, тигры. Таким образом, при варварском сборе кедровых шишек нарушается пищевая цепочка.

В Нанайском районе проведены рейды, в ходе которых были выявлены целые группы незаконных заготовителей шишек. Урожай вывозится из леса автобусами. Однако по закону собирать шишки можно только начиная с 1 октября.

- Сейчас шишки еще совсем зеленые – они даже не раскрылись. Но в Китае из них делают лекарства, поэтому представители КНР активно скупают зеленую шишку по 100 рублей за килограмм, - сообщил участковый госинспектор по охране животного мира и ООПТ Юрий Ваньков.

При этом перевезти шишки через границу непросто. Поставщик должен иметь разрешение Росприроднадзора, лицензию Минпромторга, а также ряд других бумаг. Поэтому в отсутствие пакета документов шишки вывозятся контрабандой, как в случае с медвежьими лапами, шкурами тигров, мускусными железами кабарги.

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