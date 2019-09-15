Паводок не хочет покидать Хабаровский край

Гребень паводка смещается по Амуру вниз на территории Хабаровского края. Похоже, высокий уровень воды все еще будет наблюдаться в регионе.

На Нижнем Амуре от села Елабуга до села Тахта зафиксирован уровень опасного явления. Неблагоприятное явление констатируется на реках Уссури в районе имени Лазо и реках Кур и Тунгуска в Хабаровском районе. Кроме того, все еще затоплены поймы Амура, Буреи, Уссури, Урми, Кура, Тунгуски, Маномы и Амгунь.

Новый подъем воды прогнозируют специалисты на Нижнем Амуре. Ожидается, что вода в Тунгуске у села Архангеловка поднимется до отметок 1040-1060 сантиметров. Это самый высокий уровень воды на сегодняшний момент в реках края.

Что касается реки Амур, то, согласно сообщению ФГБУ «Дальневосточное УГМС», ее уровень на 15 сентября держится на отметке 547 сантиметров.