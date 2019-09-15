Два российских туриста пострадали в Турции во время полета на парашюте

Два российских туриста получили травмы во время парасейлинга в турецкой Анталье, сообщило генконсульство России. Инцидент произошел 14 сентября около пят-шести вечера в районе Коньяалты.

Во время парасейлинга по неизвестным причинам произошел обрыв каната, соединяющего парашют с катером, и сильным порывом ветра туристы были отброшены на пальмовые деревья, росшие на побережье.

Из-за падения с высоты россияне получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в городские больницы. По информации генконсульства, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Ему оказывается необходимая медицинская помощь. Обстоятельства инцидента выясняются правоохранительными органами.